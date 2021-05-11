Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления воды

Турецкий нефролог Серкан Йылдыз предупредил, что чрезмерное употребление воды может нанести вред организму.

Он отметил, что пить воду не стоит при отсутствии жажды, сообщает Haber7.

Злоупотребление водой моТурецкий нефролог Серкан Йылдыз предупредил, что чрезмерное употребление воды может нанести вред организму.жет привести к гипонатриемии. Это состояние характеризуется снижением концентрации натрия в сыворотке крови. Могут появиться тошнота, рвота и даже потеря сознания из-за поражения центральной нервной системы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что переизбыток воды влияет на количество натрия в крови. Человек, который выпивает слишком много жидкости за раз, должен помнить, что она накапливается во внесосудистом пространстве. После этого может наступить тошнота, судороги, нарушение координации.