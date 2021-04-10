Врач заявила о смертельной опасности переизбытка воды

Пить слишком много воды нельзя. Фото: pixabay.com

Пить слишком много воды нельзя. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что вода полезна для организма, иногда и ее бывает слишком много.

Нефролог Анна Коробкина рассказала, что нельзя пить слишком много воды – это может представлять смертельную опасность для человека. Своими рекомендациями она поделилась в разговоре с телеканалом «Звезда».

Из-за большого количество воды может произойти интоксикация, из-за которой снизится концентрация электролитов, способствующих продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена.

Также переизбыток воды влияет на количество натрия в крови. Человек, который выпивает слишком много жидкости за раз, должен помнить, что она накапливается во внесосудистом пространстве. После этого может наступить тошнота, судороги, нарушение координации.

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