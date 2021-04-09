Эксперты назвали девять симптомов рака легких

Эксперты назвали девять симптомов рака легких
Самый распространенный симптом это постоянный кашель. х. Фото: pixabay

Названы девять симптомов рака легких. Самый распространенный из них это постоянный кашель.

Причем при наличии онкологии этот симптом сопровождается кровохарканием и болью, сообщает Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака.

Кроме того, на рак легких могут указывать одышка и боли в грудной клетке. Следует также обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости.

Повторяющиеся инфекции грудной клетки также могут быть поводом для беспокойства. При наличии этих симптомов нужно срочно обратиться к врачам и пройти обследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Великобритании назвали «глазные» симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака легких. На онкологическое заболевание могут указывать в том числе опущенное веко, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.

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