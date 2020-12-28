Британские ученые: рак легких можно определить по состоянию глаз

На рак могут указывать опущенное веко, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах. Фото:pixabay

На рак могут указывать опущенное веко, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах. Фото:pixabay

Ученые из Великобритании назвали «глазные» симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака легких.

Как сообщает Express, на онкологическое заболевание могут указывать в том числе опущенное веко, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.

Первые два симптома, как правило, связаны с немелкоклеточным раком легкого, который начинается в бронхах, а после переходит на другие органы. Зачастую он вызывает синдром Горнера, при котором страдает симпатическая нервная система. При этом симптомы обычно проявляются на одной стороне лица.

Двоение в глазах может говорить о метастатическом раке легких — когда раковые клетки отделяются от опухоли и распространяются с помощью кровеносной или лимфатической системы, доходя до мозга. Заболевание также может проявляться в виде головной боли, трудностей с речью или судороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онкологи назвали неожиданный симптом рака печени.