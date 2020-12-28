Онкологи назвали неожиданный симптом рака печени

Британские медики перечислили симптомы, которые могут говорить о злокачественном процессе в печени.

Как сообщает Express, во многих случаев рак печени развивается незаметно для больного. Однако лучше насторожиться, если изменился цвет стула. В частности, об онкологическом заболевании может говорить бледный цвет. Медики отмечают, что это тонкий предупреждающий признак.

Другими симптомами онкологии могут быть потеря веса, тошнота, отсутствие аппетита или быстрое насыщение небольшой порцией, повышенная температура и боли в животе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онколог рассказал о смертельно опасных косметологических процедурах. Некоторые частые процедуры представляют опасность не только для клиентов, но и для мастеров.