Онколог рассказал о смертельно опасных косметологических процедурах

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал о косметологических процедурах, злоупотребление которыми может привести к раку.

По словам Базылева, большие риски влекут за собой процедуры, связанные с волосами. Так, при выпрямлении волос используются препараты с формальдегидом. Частые процедуры опасность не только для клиентов, но и для мастеров. Последним стоит проводить такую процедуру не чаще восьми раз в месяц.

Онколог также развеял миф о вреде обычного окрашивания волос. По его словам, в состав красок больше не добавляют канцерогены, а значит окрашивание уже не несет никаких онкологических рисков.

Среди косметологических препаратов стоит избегать содержащих диоксан. Это вещество может поспособствовать появлению эндокринных нарушений в организме, что, в свою очередь, может вызвать развитие рака. А вот уколы ботулотоксина совершенно безопасны.

Базылев добавил, что частое использование ультрафиолетовой лампы для ногтей может привести к образованию рака кожи. Риск возникает, если применять лампу более 10-15 раз в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онкологи заявили, что рак можно распознать по смеху.