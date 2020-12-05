Онкологи заявили, что рак можно распознать по смеху

Онкологи заявили, что рак можно распознать по смеху
Рак легких можно распознать по смеху и другим симптомам. Фото: Pixabay

Американские онкологи заявили, что по смеху можно распознать, что человек страдает от рака легких.

Как сообщает Daily Express, боль в груди является одним из самых распространенных признаков рака легких. Она может усиливаться при смехе, глубоком дыхании и кашле. Специалисты утверждают, что такая боль может говорить о закупорке легких, скоплении жидкости, увеличении лимфатических узлов и опухоли.

На рак легких также могут указывать долго не проходящий кашель с кровью, охриплость, потеря аппетита, снижение веса, быстрая утомляемость и частые заболевания пневмонией или бронхитом.

Есть случаи, когда опухоль развивается в верхней части легкого. Тогда изменения будут наблюдаться в одном веке или зрачке. Другим признаком может быть прекращение потоотделения на одной стороне лица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что онколог перечислил ложные признаки рака.

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