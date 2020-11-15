Онколог перечислил ложные признаки рака

Он отметил, что бывает такое, когда человеку ставят неверный диагноз.

Врач-онколог Михаил Мяснянкин заявил, что есть сразу несколько ложных признаков рака, из-за которых пациентам ставят неверный диагноз. Он перечислил их в интервью «Пятому каналу».

Иногда повышается показатель онкомаркера и врачи делают вывод, что человек болен. Но это может быть связано с доброкачественными процессами. Если пациент ставят онкологию, стоит обратиться к другому специалисту для подтверждения диагноза.

Порой человек сам ставит себе страшный диагноз, начитавшись статей в интернете. В таком случае нужно идти к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, с какой родинкой лучше обратиться ко врачу. Врач заявил, что вирус папилломы человека (ВПЧ) и рак кожи никак не связаны друг с другом, поскольку ВПЧ не может привести к образованию злокачественной опухоли.