Онколог перечислил ложные признаки рака

Онколог перечислил ложные признаки рака
Врач призвал не ставить себе диагнозы. Фото: pixabay

Он отметил, что бывает такое, когда человеку ставят неверный диагноз.

Врач-онколог Михаил Мяснянкин заявил, что есть сразу несколько ложных признаков рака, из-за которых пациентам ставят неверный диагноз. Он перечислил их в интервью «Пятому каналу».

Иногда повышается показатель онкомаркера и врачи делают вывод, что человек болен. Но это может быть связано с доброкачественными процессами. Если пациент ставят онкологию, стоит обратиться к другому специалисту для подтверждения диагноза.

Порой человек сам ставит себе страшный диагноз, начитавшись статей в интернете. В таком случае нужно идти к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, с какой родинкой лучше обратиться ко врачу. Врач заявил, что вирус папилломы человека (ВПЧ) и рак кожи никак не связаны друг с другом, поскольку ВПЧ не может привести к образованию злокачественной опухоли.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач онколог симптом


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах мужчина повис на балконе 11 этажа и звал Юлию
В Стрельне в ДТП погиб один человек
Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч ...
В Калининском районе заметили бездыханное тело под окнами дома
Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к коронавирусу
Онколог перечислил ложные признаки рака
На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг
Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут