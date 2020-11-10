Онколог рассказал, с какой родинкой лучше обратиться ко врачу

Детский онколог и хирург Максим Батманов объяснил, как должна выглядеть родинка, которая может привести к развитию злокачественной опухоли — меланомы.

Врач заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что вирус папилломы человека (ВПЧ) и рак кожи никак не связаны друг с другом, поскольку ВПЧ не может привести к образованию злокачественной опухоли.

Однако меланому можно выявить еще на ранней стадии. По словам специалиста, нормальные родинки обычно симметричны, но если ее половинки не похожи друг на друга, то стоит обратиться ко врачу

Другим признаком могут быть неровные края родинки или ее цвет, который отличается от других родинок. Кроме того, диаметр здоровой родинки не должен превышать 6 миллиметров.

Батманов подчеркнул, что если родинка сильно изменилась в течение месяца, то в этом случае также нужно идти ко врачу.

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