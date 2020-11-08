Онколог перечислил основные причины появления рака кишечника

Она отметила, что заболевание является вторым по популярности среди онкологических.

Специалист в онкологии Елена Смирнова рассказала, каковы причины появления рака кишечника. Она ответила на вопрос во время эфира в Instagram.

Рак кишечника является вторым по популярности онкологическим заболеванием. Развитию способствуют наличие вредных привычек: курение и алкоголь. Главной причиной появление заболевания является неправильное питание. Смирнова считает, что важно следить за своим иммунитетом и приемами пищи и тогда удастся избежать не только рака, но и многих других проблем со здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сеть выложили «новое» фото болеющей раком Заворотнюк. Оказалось, что снимок был сделан давно и его лишь преподнесли как новый.