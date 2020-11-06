В сеть выложили «новое» фото болеющей раком Заворотнюк

Снимок был сделан в 2016 году. Фото: Instagram

Снимок был сделан в 2016 году. Фото: Instagram

Оказалось, что снимок был сделан давно и его лишь преподнесли как новый.

В сети опубликовала фотографию актрисы Анастасии Заворотнюк, заявив, что именно так она выглядит сейчас. Оно появилось в Instagram.

Пользователи давно не видели знаменитость, которая лечится от рака. Некоторые посчитали, что перед ними действительно свежее фото – на нем Заворотнюк располневшая и с новой прической. Другие отметили, что уже где-то видели подобный кадр и оказались правы.

Выяснилось, что фото было сделано в далеком 2016 году в период съемок сериала «Любовь и море». Поклонники не сразу распознали фейк, так как роль сложно назвать запоминающейся.

Напоминаем, что Заворотнюк на протяжении нескольких месяцев борется с раком головного мозга. Ее давно никто не видел, а родственники неохотно делятся подробностями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов проболтался о разговоре с онкобольной Заворотнюк.