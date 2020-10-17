Малахова проболтался о разговоре с онкобольной Заворотнюк

Актриса передала поздравления своему другу – Николаю Баскову.

Телеведущий Андрей Малахов признался, что недавно разговаривал с актрисой Анастасией Заворотнюк. Он в эфире передачи «Привет, Андрей» рассказал певцу Николаю Баскову, как сильно артистка хотела позвонить в студию и поздравить друга с днем рождения. Баскову было приятно слышать об этом. Он отметил, что очень благодарен подруге за заботу и признался, что до сих пор переживает из-за ее состояния.

Басков 15 октября отпраздновал своего 44-летия.

Напоминаем, что Заворотнюк может быть больна раком – родственники признают, что она борется с серьезной болезнью, но не уточняют диагноз. Звезда не выходит на связь, ее никто не видит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подруга Заворотнюк поделилась последними новостями о ее самочувствии. Она уверяет, что артистка прикована к постели.