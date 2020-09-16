Подруга Заворотнюк поделилась последними новостями о ее самочувствии

Она уверяет, что артистка прикована к постели.

Актриса Виктория Пьер-Мари рассказала, как себя чувствует коллега Анастасия Заворотнюк в эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ. Она отметила, что артистка прикована к кровати и рядом с ней почти постоянно находится любимый супруг – Петр Чернышев. Подруга Заворотнюк убеждена, что клиники, походы к врачам и сбор денег могут «выбить из колеи любого нормального здорового человека».

Напоминаем, что о болезни Заворотнюк начали говорить в августе 2019 года. Тогда СМИ писали о раке мозга, но семья актрисы долго игнорировала слухи. Лишь спустя время родственники подтвердили, что артистка находится в больнице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Заворотнюк поделилась новыми фотографиями в Instagram. На снимке запечатлен подарок дочери звезды и Петра Чернышева – девочка нарисовала осенние листья и два красных кольца, желая поздравить родителей с 12-й годовщиной