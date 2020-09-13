Заворотнюк поделилась новыми фотографиями в Instagram

Заворотнюк поделилась новыми фотографиями в Instagram
Заворотнюк поделилась новым снимком. Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Актриса, которая борется с раком, начала изредка пользоваться соцсетями.

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появился новый пост. На снимке запечатлен подарок дочери звезды и Петра Чернышева – девочка нарисовала осенние листья и два красных кольца, желая поздравить родителей с 12-й годовщиной свадьбы.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество»,

— говорится в подписи.

Напоминаем, что о болезни Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. СМИ писали, что у артистки рак мозга, но родственники долгое время предпочитали отмалчиваться. На данный момент информация подтверждена – у знаменитости диагностировали глиобластому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Instagram Заворотнюк появилось первое за 5 месяцев фото.

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