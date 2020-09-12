В Instagram Заворотнюк появилось первое за 5 месяцев фото

Аккаунт больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк обновился впервые за долгое время. В историях в Instagram было опубликовано новое фото.

Так, 12 сентября в «сториз» появился снимок звезды «Моей прекрасной няни» с ее мужем Петром Чернышевым. На старой фотографии счастливая супружеская пара стоит в обнимку, а Анастасия держит в руках букет белых роз. В этот день они отмечают двенадцатую годовщину со дня свадьбы.

Прикрепленный к публикации снимок опубликован аккаунтом «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

«Ваша любовь — это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили. Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды», — говорится в тексте под постом.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что актрисе диагностировали опухоль мозга и поместили на лечение в частную клинику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что знакомая Заворотнюк рассказала о «непоправимых переменах» во внешности актрисы.