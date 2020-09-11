Знакомая Заворотнюк рассказала о «непоправимых переменах» во внешности актрисы

Она отметила, что при этом интеллект звезды не пострадал.
Бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова рассказала о том, что актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне после химиотерапии. Об этом она заявила «Комсомольской правде». Отмечается, что речь идет о «непоправимых» переменах. Также актрисе непросто говорить, ее речь Веселова назвала «не совсем связной».
«Интеллект ее не пострадал»,
— добавила она.
Заворотнюк после пережитого якобы не хочет появляться на публике, так как сильно переживает за свой вид. Театральный продюсер Валерий Сергеев подтвердил слова Веселовой и подчеркнул, что курс химиотерапии изменил цвет кожи Заворотнюк и даже ее взгляд.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение.