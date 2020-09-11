Знакомая Заворотнюк рассказала о «непоправимых переменах» во внешности актрисы

Знакомая Заворотнюк рассказала о &#171;непоправимых переменах&#187; во внешности актрисы
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Она отметила, что при этом интеллект звезды не пострадал.

Бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова рассказала о том, что актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне после химиотерапии. Об этом она заявила «Комсомольской правде». Отмечается, что речь идет о «непоправимых» переменах. Также актрисе непросто говорить, ее речь Веселова назвала «не совсем связной».

«Интеллект ее не пострадал»,

— добавила она.

Заворотнюк после пережитого якобы не хочет появляться на публике, так как сильно переживает за свой вид. Театральный продюсер Валерий Сергеев подтвердил слова Веселовой и подчеркнул, что курс химиотерапии изменил цвет кожи Заворотнюк и даже ее взгляд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение.

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