Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение

Анастасия Заворотнюк вряд ли захочет теперь сниматься. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Анастасия Заворотнюк вряд ли захочет теперь сниматься. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Жизнь актрисы можно спасти, заразив ее вирусами. Они должны уничтожить опухолевые клетки.

Актриса Анастасия Заворотнюк якобы согласилась на экспериментальное лечение, предложенное специалистами московского института молекулярной биологии РАН. Об этом пишет «Комсомольская правда». Артистка, болеющая раком, может спасти свою жизнь, если позволит заразить себя вирусами, способными разрушать опухолевые клетки, считают ученые.

Эксперты отмечают, что на такой метод обычно соглашаются те, кому терять больше нечего. Дело в том, что он не прошел клинические испытания, но уже удалось выяснить, что жизнь продлевается на четыре года.

Родственники Заворотнюк больше склоняются к другой терапии – ее хотят лечить с помощью вакцины, в основе которой иммунные клетки. Препарат якобы разработали специально для звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друзья Заворотнюк рассказали о сильных изменениях во внешности актрисы.