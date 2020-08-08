Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение

Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение
Анастасия Заворотнюк вряд ли захочет теперь сниматься. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Жизнь актрисы можно спасти, заразив ее вирусами. Они должны уничтожить опухолевые клетки.

Актриса Анастасия Заворотнюк якобы согласилась на экспериментальное лечение, предложенное специалистами московского института молекулярной биологии РАН. Об этом пишет «Комсомольская правда». Артистка, болеющая раком, может спасти свою жизнь, если позволит заразить себя вирусами, способными разрушать опухолевые клетки, считают ученые.

Эксперты отмечают, что на такой метод обычно соглашаются те, кому терять больше нечего. Дело в том, что он не прошел клинические испытания, но уже удалось выяснить, что жизнь продлевается на четыре года.

Родственники Заворотнюк больше склоняются к другой терапии – ее хотят лечить с помощью вакцины, в основе которой иммунные клетки. Препарат якобы разработали специально для звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друзья Заворотнюк рассказали о сильных изменениях во внешности актрисы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия заворотнюк лечение рак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В июне в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем в 2019 году
На Маршала Тухачевского загорелась стиральная машина: пострадали три женщины
На Седова после аварии приехала реанимация
Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение
Семак похвалил игру Ловрена в матче с «Локомотивом»
Пригожин уверен, что для жизни в России нужно 2 млн рублей в месяц
«Сапсан» прибудет в Москву с задержкой из-за технической неисправности
На Просвещения после аварии госпитализировали трех пострадавших