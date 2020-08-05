Заворотнюк не хочет показываться публике из-за сильных изменений внешности

Облик артистки поменялся после применения химиотерапии.

Бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала, что актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне после возвращения из больницы. Об этом пишет «Комсомольская правда». Знакомая звезды отметила, что ее нелегко узнать, так как «болезнь внесла непоправимые перемены». Из-за применения химиотерапии, рассказывает театральный продюсер Валерий Сергеев, меняется взгляд, состояние и цвет кожи. Заворотнюк пока что только не хочет показываться публике и предпочитает большую часть времени проводить дома. Только иногда ее возят в Центральную клиническую больницу на процедуры.

Чтобы пережить непростые времена, актриса общается с родными, а также с духовником – с ним она созванивается практически каждый день. Окружение Заворотнюк отмечает, что сейчас звезда чувствует себя не очень хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Анастасии Заворотнюк больше не хочет жить в доме матери.