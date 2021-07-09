В Петербурге очередь за вакциной занята на ближайшие недели

В Петербурге очередь за вакциной занята на ближайшие недели
Вакцина "Спутник V". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Для записи недоступны даты до конца июля.

В Санкт-Петербурге разобрали талоны на вакцинацию на ближайшие две-три недели. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что в большинстве поликлиник города сделать прививку до конца июля мало где можно. Большинство дат уже заняты, так что желающим придется либо подождать, либо отправляться в мобильные пункты. К слову, некоторые места в медицинских учреждениях освобождаются и в таком случае появляется возможность сделать прививку, но тогда придется ехать далеко от дома или работы.

Также известно, что выбрать препарат для иммунизации пока что нельзя – в учреждениях предлагают только «Спутник V».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике.

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