Петербуржцы не могут записаться на прививку через сайт «Госуслуг»

Петербуржцы не могут записаться на прививку через сайт «Госуслуг»
Петербуржцы пожаловались на невозможность записаться на вакцинацию через «Госуслуги». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Жители Северной столицы рассказывают о том, что у них не получается осуществить запись на прием через «Госуслуги» в поликлинику или пункт вакцинации для того, чтобы сделать прививку.

По информации «Интерфакса», проблемы с записью случились с попаданием как минимум в 48 пунктов вакцинации.

Одна из регистратур поликлиник списывает все на технические работы, проводимые на портале.

При этом, в комитете по здравоохранению порекомендовали обратиться на городской сайт «Здоровье петербуржца».

На этой платформе записаться не составляет труда, вот только дожидаться своего приема придется долго. В среднем две-три недели, а, возможно, и месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге очередь за вакциной занята на ближайшие недели.

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Петербуржцы не могут записаться на прививку через сайт «Госуслуг»