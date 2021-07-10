Памфилова опровергла информацию о переносе выборов в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова опровергла сообщения о переносе выборов в Госдуму из-за эпидемиологической обстановки.

«Я опровергаю эти слухи. Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе», — цитирует ее РИА Новости.

Она также отметила, что все партии и кандидаты активно готовятся к выборам.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России планируют провести дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября этого года. Онлайн-формат будет реализован в шести регионах, в том числе в Москве.