Выборы в Госдуму пройдут онлайн в шести регионах в 2021 году

В России планируют провести дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября этого года. Онлайн-формат будет реализован в шести регионах, в том числе в Москве.

Об этом заявила на заседании Центризбиркома России председатель Элла Памфилова в среду, 3 февраля. По словам политика, в Москве голосование пройдет на разработанной мэрией платформе. Что касается регионов, то там голосование пройдет на платформе, которую разработал Центризбирком совместно с Минцифры и Ростелекомом.

Однако, несмотря на разницу площадок, правила будут едиными. Планируется провести выборы в три дня. Связано это будет с эпидемиологической ситуацией в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Памфилова назвала «бессмысленным» день тишины перед выборами в эпоху соцсетей, поскольку остановить агитацию, исходящую от самих избирателей, невозможно.