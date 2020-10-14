Памфилова назвала «бессмысленным» день тишины перед выборами в эпоху соцсетей

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что считает неактуальным традиционный «день тишины» накануне выборов.

Напомним, в «день тишины» кандидатам запрещается вести предвыборную агитацию в любом виде, нарушение может преследоваться по закону. Однако, по мнению Памфиловой, эта традиция становится бессмысленной в эпоху интернета и социальных сетей, поскольку остановить агитацию, исходящую от самих избирателей, невозможно.

Политик также подчеркнула, что при проведении голосования в несколько дней наличие «дня тишины» должно обсуждаться в каждом отдельном случае, передают РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил выдавать лекарства, получаемые россиянами по рецепту врача, бесплатно.