Седокова прокомментировала обвинения в приставаниях к Меладзе

Седокова прокомментировала обвинения в приставаниях к Меладзе
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Она заверила, что ничего подобного не было и попросила не делать подобных громких заявлений.

Певица Анна Седокова прокомментировала заявление экс-супруги Валерия Меладзе о том, что некая участница группы «ВИА Гра» приставала к обоим знаменитым братьям. Многие по описанию решили, что речь идет об Анне Седоковой.

Своим видением происходящего певица поделилась эксклюзивно для Telegram-канала «Антиглянец». Она отметила, что Ирина сказала, что к Меладзе приставала «бывшая участница и многодетная мать», а такое можно сказать о многих артистках из «ВИА Гры». При этом многие решили, что речь именно о Седоковой.

«Я бы попросила Ирину все же назвать имя девушки, так как, надеюсь нехотя, она все же нанесла удар и по моим детям, и по моей семье»,

— заявила артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Валерий Меладзе ответил на обвинения Лорак в адрес его брата.

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