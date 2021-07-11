В Китае изобрели ткань, которая помогает охладиться во время жары

В Китае изобрели ткань, которая помогает охладиться во время жары
Ткань можно использовать для шитья одежды. Фото: pixabay.com

В футболке из такой ткани будет довольно комфортно летом.

Китайские ученые рассказали об изобретении ткани, которая помогает охладиться во время жары. Об этом пишет журнал Science.

Эксперты отмечают, что создали кусок ткань в 0,55 мм. Она представляет из себя текстиль из смеси полилактида с вкрапленными в его волокна наночастицами диоксида титана. Благодаря такому содержанию она поглощает инфракрасное излучение тела и излучает его во внешнюю среду. Также ткань способствует охлаждению, так что в футболке из такой ткани будет прохладно во время жары.

Добровольцы уже подтвердили свойства ткани. Отмечается, что стоимость производства такой ткани всего на 10% дороже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы «жарятся» при +33.7.

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