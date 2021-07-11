Новый жаркий рекорд: петербуржцы «жарятся» при +33.7

Новый жаркий рекорд: петербуржцы «жарятся» при +33.7
Жара в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербург вновь побил очередной температурный рекорд. Сегодня столбики термометра показали +33,7 градуса.

По словам ведущего специалиста ООО «Центр Фобос» Михаила Леуса, в 10 утра температура в Северной столице поднялась до отметки 30,9 градуса. Это на 0,3 градуса выше, чем было в 1941-м году. К 15:00 термометры показывали уже 33,7 градуса.

Это уже второй температурный рекорд за июль и седьмой за лето в Петербурге.

Отметим, что в воскресенье из-за аномальной жары на час раньше закрылись музеи Петергофа, а также оранжереи Ботанического сада.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что вплоть до середины месяца в Петербурге задержится аномальная жара, так что рассчитывать на прохладу следующие две недели петербуржцам не приходится. Холоднее будет в последней декаде лета. Тем не менее, температура все равно будет на 1,2-2,5 выше нормы.

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