Аномальная жара закроет музеи Петергофа раньше

Аномальная жара закроет музеи Петергофа раньше
ГМЗ "Петергоф". Фото: https://peterhofmuseum.ru

Музеи Петергофа не отработают воскресенье, 11 июля, полный день. Из-за аномальной жары они закроются на час раньше.

Об этом сообщается в официальной группе ГМЗ «Петергоф» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что исключение сделают только для гротов Большого каскада. Все музеи будут закрыты на час раньше.

Gazeta.SPb уже писала о том, что жара сократила и время работы оранжерей Ботанического сада. В воскресенье рабочий день был сокращен на час.

Отметим, что в Петербурге, по прогнозу главного синоптика Александра Колесова, аномальная жара продержится до середины июля. При этом в последней декаде лета будет довольно прохладно. Термометры покажут 15-20 градусов. Тем не менее, температура все равно будет на 1,2-2,5 градуса выше нормы.

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