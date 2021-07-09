Жара не уйдет из Петербурга до середины июля

В городе на Неве вплоть до середины месяца останется аномальная жара. Столбик термометра в среднем буде оставаться на отметке +30 градусов.

Жители Петербурга следующие две недели не смогут почувствовать прохлады, потому как жара будет наблюдаться до середины июля. Синоптики объяснили, чего стоит ждать.

Прогноз дал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова на пресс-конференции ТАСС. Он заявил, что в последней декаде лета будет довольно прохладно. Термометры покажут 15-20 градусов. Несмотря на это, температура в августе все равно будет выше нормы, на 1,2-2,5 градуса.

С сегодняшней жарой, когда температура превышает норму на 5 градусов, погода в августе, конечно не сравнится.

Ночами в конце лета будет около 13-18 градусов. При этом в настоящее время температура в темное время суток колеблется от 20 до 22 градусов.

«Дневная температура — 19-24 в начале месяца, еще возможны какие-то более жаркие периоды до 25-28 градусов. И похолодание, наверное, такое окончательное — это уже последняя декада августа, где дневная температура — 15-20 градусов», — объяснил Александр Колесов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Петербург освежит долгожданный дождь в пятницу.