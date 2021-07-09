Петербург освежит долгожданный дождь в пятницу

Сегодня Северную столицу освежит долгожданный дождь, при этом в городе сохранится жаркая погода.

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидаются небольшие осадки, грозы и порывистый ветер. Погода переменится во второй половине дня. Кроме того, ожидается незначительное понижение температуры, но понижение будет коротким и чисто символическим.

Как в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха может превысит отметку в +30 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

К предстоящим выходным, 10 и 11 июля, столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса. Дни пройдут без существенных осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в жаркую погоду необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени. Алкоголь лучше исключить, так как он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.