Петербург освежит долгожданный дождь в пятницу

Петербург освежит долгожданный дождь в пятницу
Солнечную погоду прервали осадки. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня Северную столицу освежит долгожданный дождь, при этом в городе сохранится жаркая погода.

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидаются небольшие осадки, грозы и порывистый ветер. Погода переменится во второй половине дня. Кроме того, ожидается незначительное понижение температуры, но понижение будет коротким и чисто символическим.

Как в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем температура воздуха может превысит отметку в +30 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

К предстоящим выходным, 10 и 11 июля, столбики термометров поднимутся до отметки в +34 градуса. Дни пройдут без существенных осадков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в жаркую погоду необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени. Алкоголь лучше исключить, так как он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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