Врач назвал подходящий для жары рацион

Врач назвал подходящий для жары рацион
Питание в жару стоит скорректировать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В жаркую погоду необходимо пить больше чистой воды, есть больше овощей, фруктов и зелени. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, предпочтение стоит отдавать именно чистой воде, а не сладким напиткам. Алкоголь в жаркую погоду лучше исключить, так как он нарушает терморегуляцию и дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнул, что количество выпиваемой жидкости должно быть больше из-за усиленного потоотделения, и, как следствие, нарушения водно-солевого баланса.

Питание в жару также стоит с корректировать. Тяжельников рекомендует перейти на холодные блюда — супы, салаты и кисломолочные продукты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург накрыла аномальная жара. К выходным ожидается до +34 градусов.

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