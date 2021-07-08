Петербург накрыла аномальная жара: к выходным ожидается до +34 градусов

Сегодня в Северной столице при переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 8 июля, город будет находиться на окраине обширного антициклона. Днем термометры покажут +30…+32 градуса, в Ленобласти потеплеет до +33.

«Июль продолжается жарой», — написал синоптик в своем Facebook.

Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

В пятницу в Петербурге возможны короткие грозовые дожди и +29…+31 градус, в выходные без существенных осадков и близко к рекордным +32..+34 градусам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля. Спасатели советуют быть на чеку и соблюдать питьевой режим.