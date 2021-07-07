Аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля

В МЧС Петербурга предупредили горожан о жаркой погоде в ближайшие дни. Спасатели советуют быть на чеку и соблюдать питьевой режим.

Так, в период с 7 по 12 июля в городе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24…+28 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», что соответствующая отметка превышает показатель климатической нормы на 7-10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие три дня в Северной столице по-прежнему будет без дождей.

Июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.