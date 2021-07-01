Июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе

Июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе
В июне 2021-го выпало 22,1 миллиметра дождя. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Июнь 2021 года в Петербурге стал самым сухим за последние 70 лет. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, июнь текущего года в Северной столице выдался самым сухим за последние как минимум 70 лет. Исторический рекорд побить не удалось — самым сухим остается июнь 1853 года, когда выпало всего 5 миллиметров осадков.

В июне 2021-го выпало 22,1 миллиметра дождя. При этом львиная доля осадков пришлась на 26 июня, когда метеорологи зафиксировали 20 миллиметров осадков. В целом же в городе было всего четыре дождливых дня.

Более того, Леус напомнил, что июнь стал самым теплым за историю метеонаблюдений в Петербурге. Среднемесячная температура воздуха составила +21,4 градуса, что на 0,9 грауса выше результата прежнего рекордсмена — июня 1999 года.

Также было установлено пять суточных рекордов по температуре подряд — с 19 по 23 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июль в Петербурге стартует солнцем и теплом: до +26 градусов.

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