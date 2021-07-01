Июль в Петербурге стартует солнцем и теплом: до +26 градусов

Июль в Петербурге стартует солнцем и теплом: до +26 градусов
В Петербурге будет солнечно. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Июль в Северной столице стартует солнцем и теплом. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг, 1 июля, на погоду в городе окажет влияние гребень антициклона. Усиливаясь с севера, он уменьшит плотность облаков и до минимума понизит вероятность дождей. При этом ветры северных румбов слегка ограничат дневной прогрев.

В дневное время температура воздуха составит 24-26 градусов тепла, в Ленобласти потеплеет до +28. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба.

В последующие три дня сохранится солнечная и сухая погода с постепенным ростом температуры к воскресенью до +27…+29°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти сегодня ожидаются дожди и грозы. Ветер нднем северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с.

михаил леус новости СПб погода


 

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