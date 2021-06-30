В Ленобласти ожидаются дожди, грозы и +27 градусов 1 июля

В Ленобласти ожидаются дожди, грозы и +27 градусов 1 июля
В Ленобласти ожидаются кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Июль в Ленинградской области начнется с кратковременного дождя и грозы.

В четверг, 1 июля, ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, в дневное время потеплеет до 22-27 градусов.

Как сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», миестами в регионе пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер ночью северных направлений слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Ленобласть накрыли дожди и сильный ветер. В дневное время столбик термометра поднимался до +28 градусов тепла.

ленобласть погода


 

Новости партнеров
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться
Противопоказания к вакцине: кому нельзя прививаться "Спутником", "КовиВаком" и другими препаратами
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский завод «Ливиз» снова выставили на продажу
В Ленобласти ожидаются дожди, грозы и +27 градусов 1 июля
В Атлантическом океане уже месяц на выходят на связь супруги из Петербурга: ...
Спасатели вырезают водителя из грузовика после лобового ДТП на Мурманском шоссе
Как выбрать стоматологию: 8 важных критериев
Петербуржцы за неделю позвонили по номеру «03» рекордные 9 тысяч раз
Скорая прибыла к ДТП с иномарками на внутренней стороне КАД
На рынке в Выборге изъяли 215 килограммов санкционной продукции