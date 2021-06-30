В Ленобласти ожидаются дожди, грозы и +27 градусов 1 июля

Июль в Ленинградской области начнется с кратковременного дождя и грозы.

В четверг, 1 июля, ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, в дневное время потеплеет до 22-27 градусов.

Как сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», миестами в регионе пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидается гроза. Ветер ночью северных направлений слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Ленобласть накрыли дожди и сильный ветер. В дневное время столбик термометра поднимался до +28 градусов тепла.