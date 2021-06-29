Жителей Ленобласти ждут дожди и сильный ветр в последний день июня

Жителей Ленобласти ждут дожди и сильный ветр в последний день июня
В регионе ожидается дождь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В последний день июня жителей Ленобласти ждет ухудшение погоды.

В среду, 30 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут ливни и грозы, порывы ветра достигнут 15–17 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время температура воздуха будет держаться у отметки +13…+18 градусов. В дневное время столбик термометра поднимется до +28 градусов тепла.

С 1 июля в регион придут грозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Ленинградской области об урагане 30 июня. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

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