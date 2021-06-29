Жителей Ленобласти предупредили об урагане

Жителей Ленобласти предупредили об урагане
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В среду, 30 июня, в Ленобласти ожидается ухудшение погоды.

Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории региона местами ожидаются ливни и грозы, при грозе порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. В четверг, 1 июля, на территории Ленобласти местами ожидается гроза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге на следующей неделе ухудшится погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов – это меньше, чем несколько дней до этого, но все равно выше нормы.

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