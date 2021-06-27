В Петербурге ухудшится погода: будет жарко, но не слишком

Рабочая неделя начнется с +26 градусов.

В Санкт-Петербурге на следующей неделе ухудшится погода. Воздух прогреется до плюс 26 градусов – это меньше, чем несколько дней до этого, но все равно выше нормы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Эксперты отмечают, что ожидается переменная облачность, а также кратковременные ливни. В некоторых районах даже будет гроза. В Ленинградской области, к слову, погода будет примерно такая же. Там все еще сохраняется высокий класс пожароопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре 27 и 28 июня.