МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре 27 и 28 июня

МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре 27 и 28 июня
Петербуржцы вышли загорать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге в воскресенье и в первый день рабочей недели ожидаются ливни и грозы, но это не отменит вероятность возникновения лесных пожаров.

Так, 27 и 28 июня в Северной столице сохранится аномально жаркая погода.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, неблагоприятные метеорологические явления в Петербурге не прогнозируются, если не считать жаркую погоду с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7–8 градусов, при этом пройдут осадки и грозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие дни на Ленинградскую область обрушится непогода. Местами ожидаются осадки и грозы.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода


 

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