Дожди и грозы накроют Ленобласть 27 и 28 июня

В ближайшие дни на Ленинградскую область обрушится непогода. Местами ожидаются осадки и грозы.

Так, в воскресенье и в понедельник, 27 и 28 июня, в регионе ожидается западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. В дневное время температура воздуха составит +24…+29 градусов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, в ближайшие дни в области будет действовать повышенный класс пожароопасности. Так, 3-й класс прогнозируют во Всеволожском районе, а 4-й – в Гатчинском, Кировском, Волховском, Киришском и Тихвинском районах.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге прогнозируют слабый ветер и жару.