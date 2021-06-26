В воскресенье в Петербурге прогнозируют слабый ветер и жару

В Петербурге в воскресенье переменная облачность. Фото: pixabay.com

В Петербурге в воскресенье переменная облачность. Фото: pixabay.com

В воскресный день в Петербурге будет переменная облачность. Однако осадков особо не будет.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 27 июня, в городе установится переменная облачность. Местами возможно пройдут небольшие дожди.

Ветер ночью будет переменный, а днем подует слабый с западных направлений.

В ночь на воскресенье термометры в Северной столице покажут от +17 до +19 градусов. Днем опять жара: воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следующая неделя в Петербурге будет дождливой. Так, в Северной столице прогнозируют дожди, хотя их будет не так много.