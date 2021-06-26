Следущая неделя в Петербурге будет дождливой

Следующая неделя выпадает на первые дни второго летнего месяца. Так, в Северной столице прогнозируют дожди, хотя их будет не так много.

Аномальная жара в Петербурге закончится, несмотря на это в мегаполисе будет тепло.

По мнению заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, повода для резкой смены погоды, нет.

Поэтому на следующей неделе в городе на Неве планируются кратковременные дожди и то, это будет лишь в конце недели, пишут Невские Новости.

Стоит заметить, что столбик термометра днем поднимется примерно до +25 градусов, а к концу недели уже до +28.

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