Следущая неделя в Петербурге будет дождливой

Следущая неделя в Петербурге будет дождливой
Петербург ждут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Следующая неделя выпадает на первые дни второго летнего месяца. Так, в Северной столице прогнозируют дожди, хотя их будет не так много.

Аномальная жара в Петербурге закончится, несмотря на это в мегаполисе будет тепло.

По мнению заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, повода для резкой смены погоды, нет.

Поэтому на следующей неделе в городе на Неве планируются кратковременные дожди и то, это будет лишь в конце недели, пишут Невские Новости.

Стоит заметить, что столбик термометра днем поднимется примерно до +25 градусов, а к концу недели уже до +28.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера.

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