Россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр перечислил способы охлаждения квартиры в жару без кондиционера.

Во-первых, нужно проветривать квартиру. Во-вторых, можно поставить холодную воду или лед перед вентилятором. Это позволит создать поток холодного воздуха, сообщает «Российская газета».

В-третьих, можно повесить мокрое полотенце на окно. Это поможет повысить влажность воздуха. Кроме того, эксперт посоветовал охлаждать постельное белье в холодильнике, чтобы было комфортнее спать.

В Петербурге сегодня днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, по области ожидается +24…+29°. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.