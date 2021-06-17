Жителей Петербурга ожидает сухая и теплая погода 17 июня

Обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 17 июня, пришедшие к берегам Невы прохладные воздушные массы начнут активно прогреваться. Температура воздуха в дневное время составит +23…+25 градусов, в Ленобласти потеплеет до +26.

Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 июня в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.