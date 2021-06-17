В Пулково в четверг задержали четыре рейса

В четверг, 17 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Екатеринбурга, Калининграда, Калуги и Иваново. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, первым задерживается рейс WZ 793 до Екатеринбурга. Рейс обслуживает авиакомпания Red Wings. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:35, однако время вылета сдвинули на 7:25.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 053 до Калининграда. Туда полетит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 6:00. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета до 6:25.

Также задерживают самолеты авиакомпании «РусЛайн». Так, вылет рейса 7R 293 до Калуги был назначен на 8:30, но воздушное судно поднимется в небо в 10:15. А отправление рейса 7R 105 до Симферополя перенесли с 13:45 на 17:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 150 пчелиных маток успешно преодолели ветеринарный контроль Управления в аэропорту Северной столицы Пулково.