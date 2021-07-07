Петербуржцев ожидает жара в ближайшие дни

Петербуржцев ожидает жара в ближайшие дни
В Петербурге держится жара. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в ближайшие несколько дней ожидается жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура будет очень высокой», — цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, столбики термометров поднимутся на 8-10 градусов выше нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» также рассказал, что в ближайшие три дня в Петербургом по-прежнему будет без дождей, и днем воздух будет прогреваться до +30…+33 градусов.

В среду, 7 июля, температура воздуха ожидается на уровне +30…+32 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +28…+33 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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