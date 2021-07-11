Оранжереи Ботанического сада закроются на час раньше из-за жары

Сегодня Ботанический сад в Северной столице из-за сильной жары сократил работу оранжерей.

Из-за аномальной жары расписание экскурсий в ближайшие дни могут изменить в зависимости от погоды. Об этом сообщает группа «Ботанический сад БИН РАН» «ВКонтакте».

Сегодня работу оранжерей сократили на час. Билеты можно приобрести до половины четвертого дня, а попасть в оранжереи — до без пятнадцати четыре дня. Также не будет работать магазин излишков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ботаническом саду закроют часть маршрутов из-за жары. При этом все остальные локации будут доступны для посетителей. В Ботаническом саду с 8 по 9 июля закроются оранжерейные маршруты. Такое решение приняли в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе сада.