Оранжереи Ботанического сада закроются на час раньше из-за жары

Оранжереи Ботанического сада закроются на час раньше из-за жары
Также не будет работать магазин излишков. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова.

Сегодня Ботанический сад в Северной столице из-за сильной жары сократил работу оранжерей.

Из-за аномальной жары расписание экскурсий в ближайшие дни могут изменить в зависимости от погоды. Об этом сообщает группа «Ботанический сад БИН РАН» «ВКонтакте».

Сегодня работу оранжерей сократили на час. Билеты можно приобрести до половины четвертого дня, а попасть в оранжереи — до без пятнадцати четыре дня. Также не будет работать магазин излишков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ботаническом саду закроют часть маршрутов из-за жары. При этом все остальные локации будут доступны для посетителей. В Ботаническом саду с 8 по 9 июля закроются оранжерейные маршруты. Такое решение приняли в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе сада.

ботанический сад жара изменение расписание санкт-петербург


 

Новости партнеров
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умер один из пострадавших при ЧП с катером в Петербурге
Оранжереи Ботанического сада закроются на час раньше из-за жары
Пожары в Челябинской области локализовали
В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Западной Сибири и на Урале
Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска
Тони Фергюсон отреагировал на поражение Конора Макгрегора
В Ленобласти вырос улов рыбы на 11% по сравнению с прошлым годом
Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов