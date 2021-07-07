В Ботаническом саду закроют часть маршрутов из-за жары

При этом все остальные локации будут доступны для посетителей.

В Ботаническом саду с 8 по 9 июля закроются оранжерейные маршруты. Такое решение приняли в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе сада.

Известно, что завтра, 8 июля, ожидается довольно жаркий день. В связи с этим посетителей не будут пускать на часть маршрутов, но остальные будут доступны для прогулок. В саду добавили, что в помещениях вполне комфортно – там работают кондиционеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге жара, а в квартирах вновь включили отопление. На горячие батареи пожаловались жители Адмиралтейского района Северной столицы.