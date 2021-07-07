В Петербурге жара, а в квартирах вновь включили отопление

В Петербурге жара, а в квартирах вновь включили отопление
Она отмечает, что такого не было и зимой. Фото: pixabay.com

На горячие батареи пожаловались жители Адмиралтейского района Северной столицы.

Так, сегодня жительница Коломны Маргарита сегодня рассказала о том, что у нее дома батареи включены «на всю катушку». Она отмечает, что такого не было и зимой. Об этом сообщает Peterburg2.

Отопление в жару в 30 градусов включили жителям Английского проспекта д.17-19. Батареи включили во всём доме.

Этот дом обслуживает УК «ЖКС №1 Адмиралтейского района». Компания о проводимых работах не сообщает. Зачем посреди лета петербуржцам включили отопление, выясняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, почему в Красногвардейском районе в +30 потеплели батареи. Коммунальщики объяснили случившееся промывкой систем теплоснабжения. Жители Красногвардейского района 19 мая обратили внимание на то, что у них, несмотря на окончание отопительного сезона, батареи снова стали горячими.

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