Стало известно, почему в Красногвардейском районе в +30 потеплели батареи

Коммунальщики объяснили случившееся промывкой систем теплоснабжения.

Жители Красногвардейского района сегодня, 19 мая, обратили внимание на то, что у них, несмотря на окончание отопительного сезона, батареи снова стали горячими. На проблему пожаловались в том числе с улицы Громова.

В ЖКС №1 объяснили, что это связано с промывкой систем теплоснабжения – такое происходит каждый год. Коммунальщики уверяют, что процесс прошел нормально и жара стояла недолго.

Напоминаем, что сегодняшний день стал одним из самых теплых за 2021 год. Несмотря на это, к вечеру похолодало и синоптики считают, что в ближайшие 4-5 дней погода будет ухудшаться – температура упадет в некоторых случаях до плюс 15 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за непогоды.